Offerta della Fiorentina da 5 milioni per Bogarde del Lask: il punto

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Melayro Bogarde sta suscitando un notevole interesse negli ultimi giorni della finestra di mercato, con Fiorentina e Siviglia che hanno intensificato i contatti per provare ad assicurarsi il centrocampista olandese. Entrambi i club hanno mosso passi concreti, contattando ufficialmente il LASK Linz e presentando una prima offerta da circa 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La proposta, però, non ha convinto il club austriaco, che ha respinto categoricamente l'offerta ricevuta. Il LASK considera infatti Bogarde un elemento importante della propria rosa e, almeno per il momento, non sembra intenzionato a prendere in considerazione una cessione alle condizioni messe sul tavolo da Fiorentina e Siviglia. La situazione resta comunque da monitorare, soprattutto considerando l'interesse dei due club e i pochi giorni ancora a disposizione prima della chiusura del mercato.

Fiorentina e Siviglia, dunque, dovranno eventualmente tornare alla carica con una nuova proposta per provare a convincere il LASK a lasciar partire il centrocampista olandese.