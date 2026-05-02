RFV Colantuono: "Per me è scontato che debba rimanere Vanoli"

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Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono a Radio FirenzeViola, durante il "Viola weekend", a proposito della Fiorentina: “Vedo la squadra ormai avviata verso il traguardo che ormai quest’anno è diventato, inaspettatamente, quello della salvezza. Ci sta che una stagione parta male e finisca col brivido. È stata un’annata non bella, probabilmente la difficoltà più grande è stata che questa squadra, abituata a un certo tipo di campionato, si è trovata in una parte di classifica difficile da gestire. Perché richiedeva fame e zero cali di pressione”.

Come giudica il lavoro di Vanoli?

“È stato positivo, lui è arrivato dopo dieci partite e gli è stato chiesto di portare la nave in acque sicure. Il compito l’ha centrato, è un bravo allenatore e gli va riconosciuto tutto. Anche perché la squadra era entrata nel panico. Credo che sicuramente sarà confermato, non penso ci siano dubbi su questo. Bisognerà dargli la possibilità di ripartire con una squadra fatta a sua immagine e somiglianza”.

Lei non sarebbe d’accordo su un cambio di panchina?

“Non mi permetterei mai di intromettermi nel lavoro di dirigenti esperti come Fabio Paratici, semplicemente mi limito a giudicare il lavoro di Paolo Vanoli, secondo me molto positivo. Al di là dell’uscita dall’Europa, a cui ci sarà tempo di ripensare. La cosa importante era raggiungere la salvezza”.

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