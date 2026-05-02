Radio Firenzeviola in diretta anche oggi. il palinsesto del 2 maggio
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola in questo sabato 2 maggio, a due giorni da Roma-Fiorentina partita valida per la 35esima giornata di Serie A. La web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it e visibile anche sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, inizierà le sue dirette a partire dalle 14 con Niccolò Righi e Sofia Ferreri in studio per "Firenze in campo". Poi alle 16 arriva Chiara Andrea Bevilacqua che insieme a Lorenzo Della Giovampaola vi terrà compagnia per due nel "Viola Weekend" prima di "Tutti in campo", in diretta fino alle 19. Dalle 19 alle 20 arriva "100 di passione viola", per poi chiudere con "Made in Viola" a cura di Andrea Giannattasio ed "Extra Viola", in diretta dalle 21 alle 21.30 anche su RTV 38.
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