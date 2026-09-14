Dalla delusione a Vanoli: Fagioli poteva lasciare Firenze, ora ci pensa Mancini

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La Gazzetta dello Sport oggi parla di Nicolò Fagioli e del momento del centrocampista viola che poteva salutare Firenze nel calciomercato appena concluso. L'estate non è stata semplice per il classe 2001, tra amichevoli saltate e prestazioni opache di inizio stagioni, con in mezzo pensieri negativi che l’hanno spinto anche a valutare l’ipotesi di un addio. Con Fabio Grosso non è mai scoccata la scintilla, il ritorno di Paolo Vanoli invece l’ha rimesso al centro del villaggio viola, con una prestazione di altissimo livello nel primo successo stagionale in Serie A a Venezia.

Adesso Nico è pronto a riprendersi la Fiorentina e anche l’azzurro, con gli exit poll che lo danno tra i candidati per la prima lista di convocati di Roberto Mancini. L’idea di un addio estivo lo aveva sfiorato e il malumore aveva accompagnato le esclusioni in alcune amichevoli e la panchina nella seconda giornata di campionato. Ma con Vanoli tutto è cambiato e Fagioli è di nuovo al centro del mondo viola.