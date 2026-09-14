FirenzeViola Bertoni: "Masta può prendersi la Fiorentina sulle spalle. Lui come me? Vi spiego"

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Dopo la tripletta di Mastantuono contro il Venezia, Daniel Bertoni racconta le sue sensazioni sul talento argentino

"Può diventare un grande idolo". Raggiunto in Argentina da Radio Firenzeviola, Daniel Bertoni parla del suo connazionale Franco Mastantuono, reduce dalla tripletta realizzata contro il Venezia e si sofferma anche sul paragone tra lui e l'ex del River fatto da Antognoni in un'intervista alla Gazzetta. "Questi tre gol sono stati molto importanti perché gli danno una gran carica e Franco può rendersi conto che può diventare davvero molto importante nel campionato italiano e per la Fiorentina. Ora attendo con curiosità la sfida con il Napoli per capire il valore della squadra".

Antognoni ha detto che Mastantuono può essere paragonato a lei per la fantasia e l'atteggiamento scanzonato tipico dei sudamericani. Cosa ne pensa?

"Era quello che mancava alla Fiorentina, gli argentini. Far tre gol, ripeto, non è cosa da tutti i giorni e sono felice. Pur non conoscendolo profondamente, mi pare di vedere che ha carattere per portarsi la squadra sulle spalle"

Mastantuono, come dice Antognoni può ricordarla anche come modo di porsi con la gente, con il suo fare genuino e informale?

"Questo è importante, lui fa bene ad avvicinarsi ai fiorentini e al popolo viola perché tutti hanno la speranza che lui sia un nuovo idolo".

Da un punto di vista tecnico il paragone può starci?

"Io calciavo con i due piedi, mentre lui usa solo il sinistro e lo fa benissimo. Il mio timore è che progressivamente lo possano studiare e prendano le contromisure, ma sono convinto che darà comunque grandi soddisfazioni. Lui deve muoversi su tutto il fronte dell'attacco, deve decidere a seconda dei momenti come agire in campo".

