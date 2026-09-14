Le nuove gerarchie di Vanoli: Joao Mario e altri 3 devono rincorrere

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La nuova Fiorentina cambia le gerarchie in squadra. Come sottolinea stamani La Nazione, il successo di Venezia, oltre ad aver restituito entusiasmo, ha disegnato le prime indicazioni dell’era Vanoli. E c'è già chi adesso dovrà inseguire: Joao Mario, Victor Valdepenas, Christ Oulai e a Pedro Gonçalves su tutti. Arrivati in estate con aspettative (e prezzi) importanti, nessunoè stato titolare al Penzo nella prima Viola del nuovo allenatore..

Il caso più evidente è quello di Joao Mario: il portoghese è stato tra i più utilizzati da Grosso, senza tuttavia riuscire a lasciare il segno. Una rincorsa attende anche Valdepenas: lo spagnolo ha mostrato qualità e coraggio quando la Fiorentina ha avuto il pallone, lasciando però qualche dubbio nella gestione della fase difensiva. Non è un dettaglio che Vanoli, a Venezia, gli abbia preferito Viery, un centrale adattato a terzino sinistro.

Diverso il discorso relativo a Oulai e Gonçalves. L’ivoriano è stato rallentato da un infortunio ma nel frattempo è rifiorito Fagioli. Pedro Gonçalves, invece, deve solamente ritrovare la condizione: dopo un’estate trascorsa ai margini dello Sporting, «Pote» sta sostenendo sedute intensive per mettersi al passo con i nuovi compagni. La speranza dello staff è di averlo ad alti livelli dopo la lunga sosta di campionato.