FirenzeViola Vanoli attende le scelte dei ct per organizzare la sosta. Tanti pre-convocati, anche Mastantuono

vedi letture

Da Mastantuono in Albiceleste a Fagioli e Gnonto con gli Azzurri: tanti viola tra i preconvocati delle rispettive Nazionali

Mentre la Fiorentina è impegnata nella preparazione della partita contro il Pisa e quella di domenica contro il Napoli, entro pochi giorni i viola sapranno quanti calciatori verranno convocati nelle rispettive Nazionali. Saranno tre le settimane di stop, con alcune squadre che dovranno giocare addirittura quattro partite valide per le varie qualificazioni internazionali. Paolo Vanoli saprà solo alla fine del prossimo weekend quanti giocatori resteranno ai suoi ordini e quanti invece partiranno in giro per il mondo.

I certi del posto

Tra i convocati 'sicuri' (o quasi) ci sono Dragusin con la Romania, Oulai con la Costa d'Avorio e Beto con la Guinau Bissau. Praticamente certa la convocazione di Cher Ndour che verrà chiamato dall'U21 ma potrebbe sperare anche nella prima squadra di Mancini. Anche Njie, nazionale svedese, dovrebbe essere confermato in U21.

I pre-convocati

Ci sono anche tanti calciatori che sono stati pre-convocati dalle rispettive Nazionali con speranze più o meno importanti di chiamata. Pongracic, unico rappresentante viola nel corso dell'ultimo Mondiale, è stato convocato tra le 'riserve' della Croazia. Fagioli e Gnonto sono stati invece preconvocati da Mancini, con il centrocampista che tornerebbe in azzurro dopo mesi di attesa mentre l'esterno tornerebbe da vero e proprio 'feticcio' del CT che lo aveva fatto esordire nella precedenze esperienza sulla panchina azzurra. Potenzialmente anche Valdepenas potrebbe partire con l'U21 spagnola.

Mastantuono in odore di Seleccion

Anche Franco Mastantuono figura tra i preconvocati della Nazionale argentina del ct Scaloni, che lo aveva già chiamato in precedenza e in tenerissima età e che ora potrebbe richiamarlo dopo l'addio alla Nazionale di Lionel Messi e in vista di un ricambio generazionale fortemente voluto anche dalle federazione argentina. Una lunga serie di dubbi che cambierebbero il volto dalla squadra allenabile da Vanoli nel corso della sosta di tre settimane. Lo stesso tecnico attenderà le chiamate e poi organizzerà un lavoro che potrebbe vederlo guidare un folto gruppo viola o un gruppo decisamente più esiguo, tutto in base alle convocazioni.