Calciomercato Licznerski ufficializzato oltre la fine del mercato: ecco perché

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È di questa mattina la notizia arrivata direttamente dalla Polonia dell'acquisto da parte della Fiorentina del portiere classe 2010 Nikodem Licznerski. Un annuncio tardivo rispetto alla fine del mercato arrivata lo scorso 1° settembre ma che ha una motivazione ben precisa.

Il contratto è stato depositato nei tempi corretti

La Fiorentina ha depositato il contratto del giocatore dopo aver trovato l'accordo col FASE Szczecin entro la fine delle trattative estive e quindi entro le 20 del 1° settembre. Il giocatore ha invece firmato un accordo da professionista su base triennale. Tutto a posto dunque? Non per il regolamento internazionale a cui la Fiorentina ha dovuto rispondere (secondo previsioni) per tesserare il ragazzo.

L'ok della Fifa necessario per ufficializzare il trasferimento

Essendo minorenne infatti, il regolamento prevede che un trasferimento internazionale venga sottoposto alla Fifa, che tramite una commissione deve dare il via libera all'operazione prima di poterla rendere ufficiale. La valutazione è arrivata nelle ultime ore, con la Fifa che ha dato il suo ok permettendo al FASE Szczecin e alla Fiorentina di ufficializzare il passaggio in viola di un prospetto interessante e a lungo seguito dagli scout di Paratici prima di essere messo sotto contratto.