Prima prova per Oulai: sono bastati due tocchi per stupire i tifosi
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma stamani sulla prima prova di Inao Oulai in maglia viola contro il Gubbio. Quindici minuti di gioco al centro del campo, al fianco di Nicolò Fagioli, ma sono bastati i primi due palloni toccati per strappare le prime reazioni di stupore e meraviglia dei circa duemila presenti: prima un possesso sradicato sulla trequarti offensiva, poi un tacco volante su calcio d’angolo dalla sinistra per smarcare Kean sul secondo palo (che cestina l’occasione).
La prestazione dell'ivoriano
In generale un quarto d’ora di dinamismo e personalità per l’ivoriano. Dopo il debutto, oggi il primo allenamento in gruppo, domani partirà assieme al gruppo di Fabio Grosso per l’Inghilterra, con la possibilità di vederlo titolare già sabato 25 luglio contro il Qpr oppure mercoledì 29 contro il Watford.
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