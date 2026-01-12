RFV Cecconi: "Kean non aveva quella serenità per esprimersi al top"

L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Cecconi, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola del pari per 1-1 col Milan: "Come partita, secondo me, è stata grossomodo equilibrata. C'è stato quel momento del primo tempo dove il Milan sembrava facesse gol da un momento all'altro e questo non va dimenticato. Poi la Fiorentina meglio nel secondo tempo e il gol preso un po' a "bischero", con la palla persa in maniera un po' troppo facile e superficiale. Leggera anche la difesa sullo smarcamento di Nkunku, che in teoria poteva essere fuori gioco ma non lo era perché non si era mossa bene neanche il reparto. Quindi un gol preso che si poteva non prendere e poi quella traversa finale".

Quindi qual è il bilancio della sfida?

"Alla fine da un lato c'è il rammarico, possono essere visti come due punti persi, ma in generale se il Milan nel primo tempo fa due gol ci stavano e probabilmente finisce lì. Secondo me va considerato un bicchiere mezzo pieno, la prestazione è stata nettamente migliore del passato e quindi credo che sia questo l'aspetto più importante".

Perché Kean sta faticando così tanto?

"Intanto già ieri l'ho visto giocare in maniera motivata e anche con una certa serenità, non con alcuni atteggiamenti che avevo visto in precedenti partite e che a volte possono essere da qualcuno giudicati come un immotivato e che invece, spesso, sono atteggiamenti figli di un nervosismo e di una non serenità. Quindi ieri l'ho visto bene. Da un lato è chiaro che un attaccante è il primo a pagare se la squadra non gioca bene, quindi chiaramente ha pagato le prestazioni della Fiorentina che sappiamo che per parecchio tempo sono state insufficienti. Dall'altro credo che all'inizio non avesse quella serenità necessaria per esprimersi al meglio in tutti i ruoli, ma ancora di più nell'attaccante".

