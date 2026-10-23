Valcareggi attacca Orsato: "Non passi più da viale Fanti. Lui è una vergogna"

Il procuratore di nota fede viola, Furio Valcareggi, ha affrontato a Lady Radio diversi temi legati alla Fiorentina, soffermandosi sulle polemiche arbitrali, sul lavoro di Paolo Vanoli e sulla possibilità di vedere Silvio Baldini sulla panchina viola. Particolarmente dure le parole rivolte a Daniele Orsato, designatore arbitrale, e alla gestione del VAR: "Quando viene a Firenze non deve nemmeno passare da viale Fanti, devono smettere, quello che fanno è una vergogna. Per quello che fanno con il VAR ci sarebbe il penale.

Con questo calcio abbastanza libero, ci vuole un ex calciatore ad arbitrare, un nome potrebbe essere Aldo Firicano". Valcareggi ha espresso fiducia nelle qualità della rosa viola, pur mantenendo qualche riserva sul percorso dell’attuale allenatore: “La squadra è forte, l’allenatore può diventare bravo.” Infine ha parlato di Silvio Baldini, manifestando grande stima nei suoi confronti ma senza mettere in discussione la scelta della società di puntare su Vanoli: “Baldini ha avuto una vita dura, lo ammiro e lo conosco da tanto tempo, ho un rapporto importante con lui, ma non credo sia stato sbagliato prendere Vanoli”.