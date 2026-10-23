Dagli inviati Vanoli e quella frecciatina a Ndour: "Dopo il gol da 70 metri si è un po' seduto"

Nell'odierna conferenza stampa prima della sfida contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato anche del momento di Cher Ndour, giocatore che nelle ultime uscite sembra aver abbassato il suo rendimento al netto del fantastico gol con l'Under 21: "Lui gioca perché se lo merita" ha detto il tecnico viola: "È un esempio del lavoro perché era ai margini e ora è diventato un grande prospetto per la Fiorentina, per l'Under 21 e se continua così anche per la Nazionale. Ha tanti margini ma se vediamo la sua crescita da quando sono qua, sta diventando importante sia tatticamente che fisicamente".

Poi, però, una piccola frecciata: "Non si deve sedere, quando ha fatto il gol da 70 metri forse si è un po' seduto".