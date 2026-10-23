Andreazzoli: "Competitivi contro il Milan. Youth League? Regole complicate"

Il lavoro da fare resta tanto, ma Aurelio Andreazzoli punta a una Fiorentina Primavera pronta a giocarsi le proprie carte. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale viola in vista della sfida di domenica contro il Milan, il tecnico ha fatto il punto sulla preparazione della squadra: "Ci sono ancora diversi aspetti da migliorare e il lavoro da fare è considerevole. Probabilmente il tempo a disposizione non è sufficiente e ne servirebbe altro. Riusciremo comunque a essere competitivi, anche se di fronte avremo un Milan ben attrezzato, che ci metterà sicuramente in difficoltà".

Andreazzoli si è poi soffermato sulla Youth League, tra l’ambizione di raggiungere un traguardo storico e le difficoltà legate alle norme sull’impiego dei giocatori: "Per noi sarebbe un risultato storico riuscire a superare questo turno. Trovo però il regolamento eccessivamente complicato, perché non mi consente di preparare la formazione più adatta alla partita. È una difficoltà che riguarda me, ma anche i ragazzi: alcuni, infatti, saranno costretti a saltare la sfida proprio a causa di queste norme".