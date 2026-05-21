RFV Carnasciali: "Mi aspetto investimenti sui terzini. Harrison e Solomon non sono da salto di qualità"

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Daniele Carnasciali, ex calciatore di Fiorentina e Brescia, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" commentando la possibilità di tenere lo stesso reparto di difensori centrali il prossimo anno: "Per il pacchetto dei centrali dipende da quello che verrà fatto sugli esterni. Se si tengono questi difensori mi aspetto poi che si vada a fare l'investimento sui terzini. Li la Fiorentina quest'anno è mancata, anche seugli esterni alti, e più che in zona gol le carenze sono state negli assist".

Cosa fare con i giocatori da riscattare sugli esterni? "Harrison e Solomon non sono calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, oggi sono quasi più costosi gli esterni che le punte. Esistono esterni di livello ma costano. Poi ovviamente su tutto peserà il pensiero dell'allenatore, che resta la prima cosa da fare per la dirigenza".

Sul futuro di Comuzzo e l'interesse del Como: "Ora non va guardata la stagione appena fatta, sennò andrebbero ceduti tutti. Giocatori bravi ce ne sono. Domenica in casa della Juve per dire si è visto che ci sono giocatori di qualità. Mi sembra che però la partenza non sia quella giusta se ancora non è stato individuato il nuovo allenatore".

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