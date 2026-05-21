RFV Bongiorni: "Credo che a Firenze arriverà un nuovo allenatore. Paratici è in attesa di un si"

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Antonio Bongiorni, storico osservatore e talent scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola AmoreMio" per commentare il futuro della panchina della Fiorentina e non solo: "Io credo che se Paratici è venuto a Firenze ha sicuramente un piano di lavoro e di investimenti per la Fiorentina. Se avesse dovuto scegliere di tenere Vanoli lo avrebbe già fatto, lui secondo me sta sondando il mercato anche se ha già le idee ben chiare ed è in attesa di un si di qualcuno. Per fare mercato la Fiorentina deve cercare di capire quale è l'allenatore che darà le indicazioni. Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro, ha preso una squadra impaurita che tutti, compresi i tifosi, pensavano avrebbe lottato fino alla fine per salvarsi, e l'ha salvata nonostante i tanti infortuni. Quello di Kean in particolare non lo capisco, è sparito, si dice stia male ma non si sa. Da quando Paratici è arrivato ha avuto tempo di valutare la rosa e di capire chi confermare o meno. Io credo che alla Fiorentina ci sarà un nuovo allenatore, con cui il ds potrà fare qualcosa di importante per il cub".

Sull'interesse del Como per Comuzzo: "Dipenderà da quale allenatore ci sarà e dalle sue indicazioni. Se si vende Comuzzo a 15/20 milioni poi bisogna andare a prenderne un altro, o si prende uno maturo e di esperienza ma se si vuol fare una ragionamento di prospettiva Comuzzo va tenuto, per me lui con uno accanto più esperto può solo che fare bene. Anche per Piccoli faccio lo stesso discorso. Sono giovani che non hanno avuto qualcuno che gli aiutasse ad emergere".

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