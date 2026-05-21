Pagliari: "Paratici cambierà parecchie cose nel club. Vanoli meriterebbe di restare"
Il noto agente Silvio Pagliari, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sulle prospettive della Fiorentina anche e soprattutto per quanto riguarda la panchina: "Conoscendo Paratici credo che lui sarà molto attento alle dinamiche interne e a quello che è successo in questi mesi. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, poi va capita la proiezione del club se si vorrà consolidare la posizione o avere progetti più ambiziosi. Se prendi uno come Paratici è naturale, e mi auguro, sia la seconda opzione. Vanoli meriterebbe la conferma, ma si deve capire se in panchina si vuole un profilo italiano o internazionale, dipende da quello che Fabio sta cercando.
Cosa valuterebbe per prima cosa in vista della prossima stagione e per la scelta dell'allenatore? "La prima cosa che valuterei è la rosa. Se i giocatori restano più o meno questi con quattro o cinque innesti è normale che ripartire con Vanoli è giusto, per non stravolgere un lavoro. Se poi si cambiano tanti giocatori il lavoro di questi sei mesi non vale più niente e potrebbe arrivare anche un altro allenatore. Dipenderà da quelli che sono i piani sulla rosa".
Quale mercato si aspetta dai viola? "Non c'è miglior marinaio a navigare in tempeste e difficoltà di Paratici. Il piano di mercato dipende dalle ambizioni della proprietà. Fabio sa sia vendere che comprare, ma è normale, io se lo conosco bene rinnoverà parecchio. Conosce tantissimi giocatori, non penso di ricordare un suo mercato immobile, la Fiorentina farà diversi movimenti".
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