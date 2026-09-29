RFV Ascari controcorrente: "Kayode? Io rimpiango di più Favasuli, vi spiego"

Eugenio Ascari, procuratore, ha parlato della Fiorentina a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni iniziando dalla sua valutazione su Kayode: "Non tutte le ciambelle riescono col buco. In estate furono offerti alla Fiorentina 25 milioni, poi lo cedette a gennaio dopo quando giocava meno a 18 milioni con il 10% sulla rivendita. Allora non sembrava una brutta operazione. Poi ci sono cessioni come quelle di Vlahovic e Chiesa per cui hai preso tanti soldi, il calcio è fatto così. Secondo me è peggio l'addio a cuor leggero di Favasuli rispetto a Kayode, perché dopo anni ad alti livelli è finito al Napoli dove ha già quasi conquistato la titolarità ed è anche lui in Nazionale. Questa operazione lascia un po' più l'amaro in bocca".

Come mai va sempre male con i terzini destri?

"La Fiorentina avrebbe un'estrema abbondanza se non avesse ceduto tutti i giovani sulla fascia destra. Negli scorsi anni ha rinunciato a diversi talenti in effetti, ci metto dentro anche Fortini che comunque è un prodotto del settore giovanile. Almeno uno di questi avrebbe potuto essere un punto di riferimento. Al di là delle singole questioni, spiace che la Fiorentina rinunci a cuor leggero ai suoi giovani. Andando poi a prendere calciatori di ripiego che non hanno mai un valore vicino ai partenti. Al posto di Jimenez e Joao Mario, non potevamo restare Kayode e Favasuli?".

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