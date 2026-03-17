Trevisani sulla stagione della Fiorentina: "Il problema non era Piccoli ma l'infortunio di Parisi"

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Attraverso il programma YouTube di Cronache Spogliatoio "Fontana di Trevi", il noto giornalista Riccardo Trevisani ha commentato così Cremonese-Fiorentina, gara disputata ieri sera e vinta dai viola per 4-1: "Intanto vi dico che non vedo più la Cremonese. Quella di inizio anno e quella di oggi sono nominalmente diverse, son cambiati quasi tutti i calciatori per mercato, scelte tecniche e infortuni.

Sulla Fiorentina, dico chei suoi problemi sono stati soprattutto psicologici. Ma quando si è fatto male Fabiano Parisi è stato un grande problema. Perché poi si è fatto male anche Solomon ed è mancata quella figura che potesse giocare largo a destra. Harrison ora come ora non può andare a pranzo con gli altri due per livello. Il problema alla fine, si è visto, non era Piccoli. Ma per dare questa squadra completamente fuori pericolo devono passare altre 2-3 partite perché i viola sono ancora molto friabili".