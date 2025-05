RFV Carmine Esposito: "Beltran non tira mai in porta. Gudmundsson fuori dal progetto"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina, Carmine Esposito, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del momento attuale dei viola: "Da Beltran mi aspettavo di più su tutto. Come sostituto di Kean, ma anche come suo possibile partner. Gudmundsson invece deve aver trovato difficoltà nel salto di qualità. Ora bisogna capire se crederci oppure no".

Beltran non ha le qualità della punta?

"No, io lo vedo come vecchio trequartista. Più a centrocampo che in attacco. Non può definirsi attaccante uno che non calcia quasi mai in porta".

Quale ruolo gli si addice?

"Se tu giochi 4-3-3, lui può fare il vertice alto di centrocampo. Quindi un trequartista arretrato. Perché in attacco fa proprio fatica ad arrivarci".

Che futuro si aspetta per lui?

"Bisogna tirare un pochino le somme. La Fiorentina ha bisogno di attaccanti che fanno gol, di quelli che fanno vincere le partite. E Beltran sicuramente non lo è".

Che dire su Gudmundsson?

"E' molto discontinuo, io lo vedo fuori dal progetto. Inteso come progetto di squadra. E' un corpo estraneo. Magari ti inventa la giocata, ma è discontinuo e alla Fiorentina servono giocatori che fanno la differenza".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale!