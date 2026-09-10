Il post sibillino del collaboratore di Grosso Vaccariello: "Avventura conclusa serenamente..."

Il post sibillino del collaboratore di Grosso Vaccariello: "Avventura conclusa serenamente..."FirenzeViola.it
Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Con un post sibillino, l'ormai ex preparatore della Fiorentina Francesco Vaccariello, non confermato dopo l'addio di Fabio Grosso, ha salutato la piazza che lo aveva accolto solo qualche mese fa. "Avventure concluse serenamente...46! - ha scritto Vaccariello - Finito questo giro di giostra...ne inizia uno nuovo e un pensiero va alla mia famiglia, ai miei colleghi a Bergamo, ai miei colleghi nel calcio che sono persone fantastiche, competenti, VERE e piene di vita e...ora...uno sguardo splendido verso il futuro! #46 #doors #adventures".

Questo il post in questione: