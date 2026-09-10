RFV Serena: "C'è un lato positivo nell'addio di Grosso e l'arrivo di Vanoli: bravo Paratici"

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Michele Serena, ex terzino viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" parlando così della Fiorentina: "Parlare solo di salvezza è un po' prematuro perché la stagione è appena iniziata. Vero che è stato un inizio molto brutto, non pensavo di trovare la squadra a 0 punti dopo 3 partite. L'importante è prendere coscienza degli errori che sono stati fatti e inserire la marcia giusta. Ancora ci sono tanti punti in palio. Serve una vittoria a Venezia, così come i 3 punti servono anche al Venezia per muovere la classifica".

Ma cos'è successo secondo lei alla Fiorentina?

"Sicuramente è successo qualcosa, altrimenti dopo 3 partite e dopo una scelta ponderata come quella di Grosso non sarebbe avvenuto tutto questo. Prendo però il lato positivo della cosa: non si è perso tempo e si è provato a ricucire subito con una scelta che va sottolineata. Il direttore ha fatto un passo indietro a dimostrazione che è pronto a tutto per la squadra. Poteva fare un'altra scelta, invece è andato su una persona che conosce bene le dinamiche e che può valorizzare i giocatori che sono rimasti. Una grande dimostrazione da parte di Paratici".

Qualcuno dice che Vanoli non è una scelta ambiziosa.

"Da un po' di tempo gli allenatori alla Fiorentina non vanno mai bene ma non so se si è innescato un meccanismo per cui non va bene nessuno. Diamo tempo a Paolo di prendere le chiavi dello spogliatoio e poi lo giudicheremo come viene fatto per tutti".

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