Calamai: "Il bel gioco è l'ultimo dei problemi. Oggi Vanoli va giudicato per altro"
Luca Calamai, nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Paolo Vanoli e di quello che ci si deve aspettare dal nuovo tecnico della Fiorentina a partire da Venezia: "In questi giorni riferendosi a Vanoli sento dire: "Ma saprà far giocar bene la Fiorentina". Qualcuno va a riguardare le prestazioni della squadra la scorsa stagione sottolineando come tranne in rare occasioni, come la vittoria a Torino con la Juventus, non si è riusciti a proporre un bel gioco. Io credo però che ora il gioco sia l'ultimo dei problemi della Fiorentina e di Vanoli.
Vanoli va giudicato sul piano di quanto restituirà alla squadra in quanto a identità e a quel sangue che riuscirà a mettere in qualche giocatore che passeggia per il campo. Servirà far capire a questi grandi talenti senza grande esperienza che il rischio di finire in un campionato di lotta è assolutamente reale. Quindi per il bel gioco ci diamo appuntamento a natale, ora pensiamo a uscire dalla lotta salvezza".
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