Da Dodo a Brescianini, Vanoli punta sulla vecchia guardia: a Venezia sette cambi nella formazione

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Paolo Vanoli è pronto a cambiare e anche parecchio nella formazione titolare della Fiorentina in vista della sfida di domani sera in casa del Venezia. Il tecnico viola, tornato in panchina al posto dell'esonerato Grosso, non metterà mano solo alla difesa, con la coppia di centrali che dovrebbe essere composta da Ranieri e Pongracic, ma anche al centrocampo: con Fagioli regista e Ndour una delle due mezzali, Brescianini è pronto a prendersi il posto di Atta che non è ancora fisicamente al 100 per cento: in questo caso, e nella conferma dell'ipotesi di difesa con Dodo, Pongracic e Ranieri, con De Gea tra i pali sarebbero ben sette gli eredi dal Vanoli-1 al Vanoli-2. Tutti quelli possibili in questo momento.

Perché nuovo-vecchio allenatore vuol dire vecchia guardia. Lo riporta il Corriere dello Sport.

