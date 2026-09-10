I convocati della Fiorentina per il Venezia: ci sono anche Atta e Oulai

I convocati della Fiorentina per il Venezia: ci sono anche Atta e OulaiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:30Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Venezia al Penzo. Tutti presenti per mister Paolo Vanoli che sceglie di portare tutta la prima squadra lasciando a casa i giovani. Ci sono dunque anche Arthur Atta e Christ Oulai, i due centrocampisti ancora sotto l'occhio dello staff medico per i relativi problemini fisici. 

La lista dei convocati viola per la partita contro il Venezia:

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor