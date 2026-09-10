I convocati della Fiorentina per il Venezia: ci sono anche Atta e Oulai
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Venezia al Penzo. Tutti presenti per mister Paolo Vanoli che sceglie di portare tutta la prima squadra lasciando a casa i giovani. Ci sono dunque anche Arthur Atta e Christ Oulai, i due centrocampisti ancora sotto l'occhio dello staff medico per i relativi problemini fisici.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Venezia:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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