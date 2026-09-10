Stroppa: "Della Fiorentina mi preoccupa tutto. Domani farò i complimenti a Vanoli"

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Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato prima della sfida contro la Fiorentina: "Dovremo essere bravi ad annullarli"

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina ripartendo da una valutazione su Paolo Vanoli, tornato sulla panchina viola dopo l'esonero di Fabio Grosso: "Ha vinto una finale playoff contro di me. Al di là di questo ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso recuperando quello che c'era e gli vanno fatti i complimenti, glieli farò domani. Il cambio d'allenatore forse porterà qualcosa, dovremo essere pronti tornando a fare quello che sappiamo fare. Fino a qui abbiamo fatto prestazioni eccellenti. La partita con il Lecce è stata eccellente, a Milano importante, guastate dal risultato. Il Venezia non deve tornare a fare il Venezia perché già lo sta facendo. Tutto quello che stiamo facendo con la nostra mentalità dobbiamo continuare a farlo nonostante la classifica".

Cosa la preoccupa della Fiorentina?

"Tutto, l'identità di gioco, i giocatori importanti che ha davanti. La Fiorentina ha acquistato giocatori bravi nell'uno contro uno anche nei cambi, giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli. Con il Frosinone poteva finire con il pallottoliere a favore della Fiorentina, hanno mancato le occasioni ma il 3-0 subito non descrive la mole di gioco prodotta".

Gli zero punti in classifica quanto pesano nella testa dei calciatori?

"Mai come in questa settimana ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato nel modo giusto. Il secondo tempo di Frosinone ha fatto scattare nella testa qualcosa di diverso. Se abbiamo perso i duelli nel primo tempo, poi li abbiamo portati dalla nostra parte nel secondo tempo. Poi chiaro che l'episodio devi essere bravo a sfruttarlo. Se vado a contare quello che abbiamo proposto rispetto quello che abbiamo subito, avremmo una classifica diversa. Non vorrei dire che ci serve fare un gol di più perché in questo momento sarebbe bene sistemare ciò che accade nella nostra area. Per il resto credo che per gioco espresso e identità la squadra deve continuare su questa strada".