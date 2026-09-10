RFV Carnasciali: "I giocatori capiscano che non sono in una piazzetta. Ma le responsabilità sono anche di Paratici"

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Daniele Carnasciali, ex difensore viola, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare dei temi di attualità legati alla Fiorentina: "La sensazione è brutta. Ma per come è successo e per quello che sta accadendo adesso. A me piace parlare di campo ma non c'è niente di positivo in quanto abbiamo visto. I risultati stanno dicendo che sta sbagliando tutto ma ha la possibilità di rimettersi in carreggiata. Ma non sarà una cosa semplice".

Il problema è che la squadra è troppo giovane?

"Io non so se è una questione di gioventù. Ma fino ad ora quelli che hanno avuto più esperienza non hanno dato molto di più degli altri. Si devono mettere in testa di essere in una società importante dove non si può ripetere ciò che abbiamo passato l'anno scorso. La società ci mette del suo per non far rendere al massimo i giocatori. Non capisco come i giocatori non rendono quando sono a Firenze e poi sono i migliori in campo appena se ne vanno. Qualche problemino alla base c'è. I giocatori devono capire che non sono in una piazzetta e che devono dare il massimo".

Cosa pensa del lavoro di Paratici?

"Partiamo da ciò che abbiamo detto in estate: tutti mi dicevano che era stata una grande campagna acquisti ma io replicavo chiedendo se chi parlava conosceva giocatori come Viery o Valdepenas. Mastantuono non aveva fatto la differenza al Real e fino a questo momento non ti poteva dare delle garanzie. Io non credo che in Italia non ci siano giocatori bravi come quelli comprati da Paratici. per il momento non è stato un mercato positivo. Vanoli aveva portato dei risultati e quindi ci dovevi pensare prima di cambiarlo. Poi se ne prendi uno che conosci da quando allena la primavera, non posso leggere oggi che ci sono screzi tra loro. Se io conosco l'allenatore gli devo fare un mercato in supporto del suo lavoro. Poi viene mandato via perché l'allenatore palesa di non riuscire ad allenare la squadra costruita dal ds. Non voglio sfasciare tutto, ma è la realtà che stiamo vivendo".

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