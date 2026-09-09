RFV Gautieri: "I giocatori facciano i giocatori: non può pagare il tecnico"

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Così il tecnico Carmine Gautieri a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", sul ritorno di Vanoli alla Fiorentina: “Quando uno subentra, è normale che qualche difficoltà possa averla. Questa è una squadra non creata da Vanoli, che però conosce la piazza. I tifosi sono dalla sua parte, quindi può vivere questo momento con entusiasmo. Sappiamo tutti cosa può dare Vanoli. Servirà un po’ di pazienza. In passato si parlava di una grande Fiorentina, ma bisogna sempre ricordarsi che al di là dei giocatori serve la fame”.

È un po’ strana questa situazione?

"Sembra la falsa riga dell’anno scorso. Una squadra importante che non riesce a rendere. Questo ti fa capire che i giocatori devono trovare le situazioni giuste da poter determinare. La Fiorentina ha grosse difficoltà, poi è normale che col cambio di allenatori si cambi anche il sistema di gioco e magari la mentalità. Io penso che i viola siano un po’ leggerini con questo sistema”.

Quanto è difficile entrare in sintonia a inizio stagione con lo spogliatoio?

“Penso che i giocatori debbano fare i giocatori: non possono decidere se l’allenatore va bene o no. Non può rimetterci sempre il tecnico. Lui porta le sue idee, è normale che ci siano degli scontenti. Oggi nel calcio italiano è cambiato proprio questo equilibrio…”.

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