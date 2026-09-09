RFV Firicano: "Potevano dare del tempo a Grosso. Ora parola al campo"

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Aldo Firicano, ex difensore viola ora allenatore, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dall'attualità viola: "Di ipotesi e opinioni ce ne sono tante. Io parlerei dei fatti: chiaramente c'è una situazione di campo che è quella più importante, che è difficile. È ripartita con lo stesso trend dell'inizo dello scorso anno. C'è stata anche l'incongruenza del mercato col campionato che ha spostato un po' le cose, con la squadra completata solo negli ultimi due giorni. La logica però è andata a farsi benedire, io penso che però potessero aspettare un altro po' di tempo. Poi non sappiamo cosa è successo tra l'allenatroe e la dirigenza, ma è evidente che è successo qualcosa che ha portato alla decisione dell'esonero. Che sia successo qualcosa è chiaro a tutti. C'è stata qualche scintilla. Poi tornando al campo, fermo restando che la decisione può sembrare illogica, richiamando un allenatore salutato circa tre mesi fa, possiamo leggerla come una scelta di un allenatore pronto subito e che conoscesse una parte della rosa oltre che dell'ambiente. Hanno scelto un allenatore che potesse capire subito come intervenire. Adesso aspettiamo il campo per avere ulteriori risposte. Venerdì intanto c'è una partita già delicata".

Giusto ripartire subito con una doppia seduta di allenamento?

"La trovo una decisione corretta perché il tempo è poco e c'è da organizzare una partita importante. Poi si possono fare anche due allenamenti da un'ora o uno da due. Secondo me è una decisione legata alla conoscenza del gruppo. È anche un modo per richiamare l'attenzione della squadra alla situazione che è rischiosa. Secondo me qualche scoria è rimasta. È un modo per conoscersi anche per nome visto che sono arrivati all'ultimo".

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