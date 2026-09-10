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Comunicato il nuovo staff di Paolo Vanoli: il vice è sempre Daniele Cavalletto

Comunicato il nuovo staff di Paolo Vanoli: il vice è sempre Daniele CavallettoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:15Primo Piano
di Redazione FV

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Fiorentina ha comunicato la lista dei nomi dello staff del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli. Presente come lo scorso anno Daniele Cavalletto come vice allenatore. Ecco di seguito la lista con tutti i componenti:

ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico di Mister Vanoli:

Head Coach: Paolo Vanoli

Assistant Coach: Daniele Cavalletto

Technical Collaborator: Damià Abella

Technical Collaborator: Francesco Bordin

Set Pieces: Marco Zuccher

Head of Performance: Giampiero Ascenzi

Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza

Head of Goalkeepers: Claudio Filippi

Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini

Head Of Football Analysis: Simone Contran

Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo

Match Analyst: Simone Formica

Drone: Andrea Tordi