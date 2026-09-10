Comunicato il nuovo staff di Paolo Vanoli: il vice è sempre Daniele Cavalletto
Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Fiorentina ha comunicato la lista dei nomi dello staff del nuovo tecnico viola Paolo Vanoli. Presente come lo scorso anno Daniele Cavalletto come vice allenatore. Ecco di seguito la lista con tutti i componenti:
ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico di Mister Vanoli:
Head Coach: Paolo Vanoli
Assistant Coach: Daniele Cavalletto
Technical Collaborator: Damià Abella
Technical Collaborator: Francesco Bordin
Set Pieces: Marco Zuccher
Head of Performance: Giampiero Ascenzi
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Simone Formica
Drone: Andrea Tordi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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