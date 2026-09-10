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Lo staff di Vanoli tra conferme e nuovi volti: ecco chi è tornato a Firenze

Lo staff di Vanoli tra conferme e nuovi volti: ecco chi è tornato a FirenzeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:45Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha ufficializzato oggi lo staff che accompagnerà Paolo Vanoli nella sua nuova, vecchia, avventura a Firenze. E ci sono alcune novità rispetto ai collaboratori che contribuirono a salvare la squadra viola solo qualche mese, con alcuni professionisti che tornano ad affiancare Vanoli ed altri che invece sono stati confermati dallo staff di Fabio Grosso. Spicca naturalmente la presenza di Cavalletto come vice allenatore, tra i confermati invece ci sono Damià Abella e Claudio Filippi. Queste le conferme e le novità: 

RESTANO DALLO STAFF DI GROSSO 
Technical Collaborator: Damià Abella
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
Drone: Andrea Tordi

TORNANO DALLO STAFF DI VANOLI 25-26 
Daniele Cavalletto - vice allenatore
Giampiero Ascenzi - preparatore atletico
Andrea Tordi - drone (presente anche con Grosso)
Formica Simone - match analyst
Marco Zuccher - Set Pieces