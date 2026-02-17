Camolese: "D'ora in poi le partite valgono 6 punti. Quota salvezza si è alzata"

L'ex allenatore Giancarlo Camolese ha parlato durante 'Extra Viola', in diretta su RTV38 e Radio Firenzeviola, dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Io credo che da adesso iniziano le partite da sei punti. Le squadre che sono in lotta ovviamente proveranno in tutti i modi a trovare la partita giusta un po' come ha fatto il Lecce. Vedo più squadre che possono essere tirate dentro nella lotta salvezza perché le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno alzato la quota per restare in Serie A. Cosa aspettarsi ora dalla Fiorentina? Chiaro che la squadra ha le qualità tecniche per uscire da questa situazione. Bisogna farlo immediatamente, con prestazioni come fatto a Como, dimostrando che le qualità ci sono. Ora è il momento di fare punti, ormai le partite valgono doppio soprattutto per chi non vuole soffrire fino alle ultime giornate".

Poi un commento su Fagioli: "Ogni tanto c'è qualche giocatore che va in copertina ma per gli allenatori è importante la prestazione di tutti. Occorre che la qualità emerga e sicuramente Fagioli farà la sua parte ma la Fiorentina avrà bisogno di tutti i giocatori per salvarsi, non solo di lui".