Trevisani: "Ci sono tanti Bastoni, uno è Parisi. Il Como ha perso perché non abituato al doppio impegno"

Nel corso di 'Fontana di Trevi', trasmissione del palinsesto di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del weekend di Serie A appena concluso, tornando sull'episodio clou, il contatto Bastoni-Kalulu con la simulazione del primo che ha ingannato l'arbitro La Penna, il quale ha poi espulso il francese per doppio giallo a metà primo tempo di Inter-Juventus: "Il calcio è uno sport in cui si tende a fregare l'avversario, Bastoni fa una cosa non bella ma sapete quanti Alessandro Bastoni ci sono in Serie A? Vi dico che poche ore prima ho visto un'altra simulazione clamorosa di Parisi a Como, basta poi vedere Saelemaekers qualche settimana fa, ma ve ne posso citare uno per squadra. Non c'è da criminalizzare nessuno ma capire che il problema è il regolamento e l'interpretazione degli arbitri, che spesso dormono. I calciatori si comportano così perché glielo lasciano fare. Dopodiché qui si vede tutto con il filtro da tifoso, perciò se parla uno bisogna rivangare quello che ha fatto sei anni fa e a quel punto ci sarà qualcuno che ritirerà fuori un altro episodio, sempre a discapito della propria squadra. Io credo che dovremmo toglierci la sciarpa prima di parlare".

E su Como-Fiorentina, gara disputata sabato che ha visto i viola passare per 2-1 al Sinigaglia, ha detto: "Il Como ha perso una brutta partita contro la Fiorentina. Si vede che la squadra di Fabregas non sa cosa voglia dire giocare ogni tre giorni. Già alla seconda partita in una settimana, contro i viola, sembrava morto, non era il solito Como, non è stato bello".