Nani (ds Udinese) sulla Fiorentina: "Preoccupa averla come competitor"

Intervenuto a Radio Firenzeviola, il dirigente dell'Udinese (e del Watford) Gianluca Nani ha parlato anche della corsa salvezza e della situazione della Fiorentina: "In questo momento sarebbe retrocessa ma io non la vedo lì. Il club ha una struttura che ha costruito una squadra per le competizioni europee, poi possono succedere stagioni come queste. È evidente che deve stare attenta, però la Fiorentina ha tutte le armi per rialzarsi. Sono preoccupato io, ma se fossi Lecce, Genoa o Cremonese sarei ancora più preoccupato di avere la Fiorentina come competitor per la salvezza. Una squadra che sulla carta ha tutto per venir fuori, poi è chiaro che le partite le devi anche vincere. Non è che solo perché ti chiami Fiorentina che ti arrivano i punti. Poi tra due giornate arriverà a Udine, una partita che noi consideriamo molto difficile. Abbiamo avuto difficoltà con le piccole perché siamo una squadra un po' altalenante".

