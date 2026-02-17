Dagli inviati
Viaggio nella sede dello Jagiellonia: le immagini di Firenzeviola da Białystok
A due giorni dalla sfida che vedrà protagoniste la Fiorentina e lo Jagiellonia, il club di Białystok si prepara ad accogliere i viola per l'andata del playoff di Conference League. Un evento importante per la squadra polacca che si conferma ancora una volta protagonista della competizione - l'anno scorso fu eliminata solo dal Real Betis ai quarti di finale - e che spera di fare un'altra impresa. Queste le immagini di Firenzeviola.it all'interno della sede dello Jagiellonia tra i trofei vinti e le immagini più iconiche della storia del club, con una guida d’eccezione, il responsabile delle relazioni con la UEFA Emil Kaminski:
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di piùdi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
