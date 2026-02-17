Dagli inviati

Viaggio nella sede dello Jagiellonia: le immagini di Firenzeviola da Białystok

Ieri alle 22:35Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Białystok, Andrea Giannattasio

A due giorni dalla sfida che vedrà protagoniste la Fiorentina e lo Jagiellonia, il club di Białystok si prepara ad accogliere i viola per l'andata del playoff di Conference League. Un evento importante per la squadra polacca che si conferma ancora una volta protagonista della competizione - l'anno scorso fu eliminata solo dal Real Betis ai quarti di finale - e che spera di fare un'altra impresa. Queste le immagini di Firenzeviola.it all'interno della sede dello Jagiellonia tra i trofei vinti e le immagini più iconiche della storia del club, con una guida d’eccezione, il responsabile delle relazioni con la UEFA  Emil Kaminski: