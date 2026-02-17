FirenzeViola Conference, De Gea non al meglio: Lezzerini si scalda per il debutto

vedi letture

Da Fiorentina-Paok del 24 novembre 2016 a Jagiellonia-Fiorentina di giovedì prossimoi saranno passati quasi dieci anni. Dieci lunghi anni di esperienza tra Avellino, Venezia e Brescia, con il quale l'ultima gara tra i pali risale al maggio scorso. Ma per Luca Lezzerini la gara di Conference potrebbe segnare il grande ritorno in una competizione europea. Dieci anni fa si trattava di Europa League anche se il risultato non fu favorevole alla Fiorentina (2-3), la Conference non lo spaventerà di certo.

De Gea non è al 100%

Il nuovo debutto in viola del portiere laziale potrebbe avvenire perché David De Gea non sta benissimo e Vanoli potrebbe non rischiarlo, in vista del rush di partite-salvezza con Pisa, Udinese, Cremonese e Parma che tanto incideranno sulla classifica oltre al ritorno dei playoff di Conference giovedì 26. Lo spagnolo ha un piccolo problema e Vanoli sta appunto riflettendo sull'opportunità di schierarlo.

Altre rotazioni previste

In Conference ci saranno diversi cambi e la sicurezza ad una difesa magari inedita di De Gea tra i pali certo non è paragonabile a quella che potrà dare Lezzerini che dalla sua ha però esperienza, anche se reduce dal campionato cadetto. Vedremo se l'allenamento di rifinitura consiglierà ulteriormente Vanoli sul da farsi ma intanto il debutto di Lezzerini, con Christensen non inserito nella lista Uefa.