Dagli inviati
Verso Jagiellonia-Fiorentina, in Polonia temperatura rigida e neve: le ultime (video)
Temperature rigide e forse neve, il clima che attende la Fiorentina in Polonia per la gara di Conference è decisamente rigido, con i magazzinieri che si stanno attrezzando con materiale termico e coperte per chi resterà in panchina. La squadra partirà da Firenze alle 14 e Vanoli potrebbe lasciare qualche big a Firenze. Ecco le ultime su meteo, curiosità e formazione dell'inviato di FirenzeViola e Radio FirenzeViola, Andrea Giannattasio appena atterrato a Varsavia.
Pubblicità
Primo Piano
Trevisani: "Ci sono tanti Bastoni, uno è Parisi. Il Como ha perso perché non abituato al doppio impegno"
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
Le più lette
2 La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Copertina
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com