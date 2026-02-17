Dagli inviati Verso Jagiellonia-Fiorentina, in Polonia temperatura rigida e neve: le ultime (video)

Temperature rigide e forse neve, il clima che attende la Fiorentina in Polonia per la gara di Conference è decisamente rigido, con i magazzinieri che si stanno attrezzando con materiale termico e coperte per chi resterà in panchina. La squadra partirà da Firenze alle 14 e Vanoli potrebbe lasciare qualche big a Firenze. Ecco le ultime su meteo, curiosità e formazione dell'inviato di FirenzeViola e Radio FirenzeViola, Andrea Giannattasio appena atterrato a Varsavia.