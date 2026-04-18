Da Ikoné a Immobile: il Paris FC tenta anche Kean. A 40 mln la Fiorentina tratta

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Nel suo punto di stamani sul futuro di Moise Kean, La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome della squadra che più di tutte, in questo momento, si è dimostrata interessata all'acquisto del giocatore. Si tratta del Paris FC, club neopromosso in Ligue 1 che sta cercando di allestire una squadra sempre più importante. Lo dimostra l'acquisto di Ciro Immobile nel mercato di gennaio, ma la rosa dei transalpini conta anche tanti altri nomi noti al grande calcio, tra cui Koleosho (Under 21 azzurra), Trapp, Coppola e gli ex viola Ikoné e Maxime Lopez. Un elenco a cui i parigini vorrebbero presto aggiungere l'attuale centravanti della Fiorentina.

Stando a ciò che riferisce stamani la Rosea, dopo una stagione così difficile sarà difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, ma se arrivasse un’offerta intorno ai 40 la Viola potrebbe essere disponibile a trattare il cartellino di Kean. In tal senso, forte è l'apprezzamento del Paris FC per il numero 20: in estate il club d'Oltralpe potrebbe rifarsi sotto e stavolta sia il giocatore sia il club ci penserebbero seriamente - si legge sulla Gazzetta -.