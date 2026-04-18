Il fratello di Kean: "Per la tibia dovrebbe star fermo 2-3 mesi, ma gioca con le infiltrazioni"

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Sono giorni costellati di voci e di polemiche per Moise Kean. Assente giovedì sera contro il Crystal Palace per il noto problema alla tibia, l'attaccante non era neanche in tribuna a seguire la sfida perché alle prese con un attacco influenzale, mentre rimbalzavano forti le parole con l'influencer Pengwin per la diatriba accesa dopo lo scontro via social. In tutto questo, ad aggiungere ulteriore stress mediatico c'è stato il fratello del centravanti viola, Giovanni Kean.

Ospite di una trasmissione in diretta su Twitch, ha parlato così dell'infortunio alla tibia con cui convive il numero 20 viola: "Ci sono cose di cui la gente parla senza conoscere le reali condizioni. Moise ha la tibia messa veramente male, per recuperare del tutto dovrebbe star fermo 2-3 mesi e invece gioca con le infiltrazioni, perché vuole dare una mano facendo la sua parte. Inoltre è ancora scosso per il Mondiale mancato: sta provando tanta amarezza, era un sogno che aveva fin da bambino".