Fiorentina, rebus Fagioli? Per il Corriere Fiorentino il centrocampista potrebbe ancora lasciare

Fiorentina, rebus Fagioli? Per il Corriere Fiorentino il centrocampista potrebbe ancora lasciareFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nell’ultima giornata di mercato la Fiorentina dovrà pensare a sistemare il centrocampo, con la possibile partenza di Rolando Mandragora direzione Torino e il nodo legato al futuro di Fagioli ancora da sciogliere. Il tempo a disposizione per costruire un’uscita per il piacentino è ormai ridotto, ma alcuni affari ancora in sospeso lasciano aperta la porta a ogni soluzione.

Paratici, infatti, continua a monitorare con attenzione sia Thorstvedt sia, soprattutto, Torreira: il suo agente è a Istanbul da ieri per provare a sbloccare il ritorno dell’uruguaiano in viola. Lo riporta questa mattina il Corriere Fiorentino.