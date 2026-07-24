La Fiorentina si rifà sotto per Joao Mario: contatti in corso con la Juve

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Le corsie laterali continuano a rappresentare una delle priorità della Fiorentina in questa fase del mercato. Mentre resta da definire la situazione legata a Dodò, la dirigenza viola è al lavoro per individuare un terzino destro da aggiungere alla rosa di Fabio Grosso e nelle ultime ore sarebbe tornato d'attualità il nome di Joao Mario.

Secondo quanto riportato da SkySport, il club gigliato avrebbe ripreso i contatti per l'esterno portoghese di proprietà della Juventus. I bianconeri avrebbero infatti dato disponibilità a valutare una cessione in prestito del classe 2000, arrivato a Torino dal Porto la scorsa estate e protagonista della seconda parte dell'ultima stagione con la maglia del Bologna. L'obiettivo della Fiorentina è quello di consegnare a Grosso un'alternativa affidabile sulla fascia destra, consentendo all'occorrenza di avanzare o spostare sull'altra corsia Alex Jimenez. In questo senso, i rapporti positivi tra Fiorentina e Juventus potrebbero rappresentare un fattore favorevole per l'eventuale riuscita dell'operazione.