Pellegrino, Pinamonti o...mister x: i nomi per l'attacco della Fiorentina
Il mercato della Fiorentina continua a ruotare attorno al futuro di Moise Kean. Prima di affondare il colpo sugli esterni offensivi, il club viola vuole capire se l'attaccante resterà o meno a disposizione di Fabio Grosso. Una decisione che influenzerà gran parte delle prossime mosse di mercato.
In caso di addio del numero 9, Mateo Pellegrino resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza e da Fabio Paratici, che lo segue da tempo. Sul centravanti del Parma, però, si è inserita con forza la Juventus, complicando la corsa dei viola, che non intendono partecipare ad aste al rialzo. Tra i nomi monitorati c'è anche Andrea Pinamonti, mentre resta aperta la possibilità di un investimento importante e magari a sorpresa per sostituire Kean. Inoltre, l'eventuale partenza di Roberto Piccoli potrebbe aumentare ulteriormente la necessità di intervenire sul reparto offensivo con più di un acquisto. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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