Il Corriere dello Sport: "Priorità esterni per la Fiorentina, ne arriveranno tre"

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Da ricostruzione sta gradualmente diventando di rivoluzione un po’ in tutti i reparti. Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito del mercato della Fiorentina. Il focus va sugli esterni: e di esterni ne servono almeno tre adattando Gudmundsson, quattro se l’islandese si aggiunge all’elenco dei partenti, più un paio anche dietro (Joao Mario a destra e Valdepeñas a sinistra sono da considerare in direzione Firenze con modalità e tempi differenti). Koleosho, Lang, anche in questo caso i nomi/obiettivi sono gli stessi da settimane: e adesso o la Fiorentina accelera o passa ad altri.