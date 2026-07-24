Il Corriere dello Sport: "Priorità esterni per la Fiorentina, ne arriveranno tre"
FirenzeViola.it
Da ricostruzione sta gradualmente diventando di rivoluzione un po’ in tutti i reparti. Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito del mercato della Fiorentina. Il focus va sugli esterni: e di esterni ne servono almeno tre adattando Gudmundsson, quattro se l’islandese si aggiunge all’elenco dei partenti, più un paio anche dietro (Joao Mario a destra e Valdepeñas a sinistra sono da considerare in direzione Firenze con modalità e tempi differenti). Koleosho, Lang, anche in questo caso i nomi/obiettivi sono gli stessi da settimane: e adesso o la Fiorentina accelera o passa ad altri.
Pubblicità
Primo Piano
Kean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilanciodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Kean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Copertina
FirenzeViolaDarwinismo tattico: Brescianini e Gudmundsson chiamati a evolversi per 'sopravvivere' nella Fiorentina di Fabio Grosso
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
Angelo GiorgettiNiente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com