Da attaccante a terzino, RepFi: "Ecco dove giocherà Fabbian"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) propone un focus sull’ultimo acquisto della Fiorentina in ordine di tempo, Giovanni Fabbian. Il quotidiano elenca alcune delle principali caratteristiche del classe 2003: dinamismo, capacità d’inserimento nell’area avversaria, forza fisica nelle due fasi, abilità davanti alla porta e gioco aereo.

Quindi - si legge - il famoso centrocampista “box to box” di cui la rosa viola comincia ad essere imbottita. Fabbian ha iniziato da piccolo come attaccante, passando poi in difesa nel ruolo di terzino. Nel Bologna ha fatto il trequartista d’inserimento ma è considerato più una mezzala, posizione che ricoprirà a Firenze.