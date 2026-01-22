Terapie per Parisi, CorSport: "Proverà a esserci col Napoli"

Terapie per Parisi, CorSport: "Proverà a esserci col Napoli"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:26Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni fisiche di Fabiano Parisi, uscito anzitempo dalla gara col Bologna per problema alla coscia che gli accertamenti di ieri hanno determinato in lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Iniziate terapie e programma di recupero per l’ex Empoli: che da campano proverà ad essere presente sabato 31 gennaio al Maradona contro il Napoli. 