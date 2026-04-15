Da De Rossi a Iraola, per la Gazzetta Paratici cerca già il dopo Vanoli

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Sui quotidiani, nello spazio dedicato alla Fiorentina, nonostante sia giorno di vigilia europea, con il ritorno di Conference contro il Crystal Palace in programma domani al Franchi, tiene banco soprattutto la questione allenatore. Per la Gazzetta dello Sport, nonostante le valutazioni sull'operato di Paolo Vanoli siano positive e le sue quotazioni in ascesa, il diesse Fabio Paratici sta facendo riflessioni pure su altri profili per il futuro della panchina viola. I papabili sono tanti ma su tutti spiccano due nomi: l’italiano emergente Daniele De Rossi, ora al Genoa, e lo spagnolo Andoni Iraola, a scadenza col Bournemouth.

L’identikit della Gazzetta è tracciato: un tecnico “giochista” che sappia valorizzare i giovani, tanto meglio se ha già alle spalle una certa conoscenza del nostro campionato. Ecco perché, sfumato Roberto De Zerbi (la prima scelta del diesse) che si è accasato al Tottenham, De Rossi può essere l’uomo giusto: Paratici lo stima, i due si sono incontrati prima che il dirigente iniziasse la sua avventura alla Fiorentina. L’ex centrocampista sta facendo molto bene al Genoa, come Vanoli è subentrato in corsa e ha un contratto in scadenza a giugno, ma il club ligure vorrebbe trattenerlo. Profilo simile è quello di Fabio Grosso del Sassuolo, che Paratici conosce bene dai tempi della Juventus. Più facile che ci si orienti su un emergente piuttosto che su una figura esperta come Maurizio Sarri, molto gradito dalla piazza e accolto dagli applausi lunedì al Franchi. Paratici in Inghilterra ha imparato ad apprezzare Iraola, che a giugno lascerà il Bournemouth (come comunicato ieri dal club) ma ha tanti estimatori, dall’Athletic Bilbao allo United. Al diesse piace anche Francesco Farioli, al momento non intenzionato a lasciare il Porto. Tra i suoi pallini c’è un altro spagnolo, Ernesto Valverde, ex Barcellona e ora all’Athletic, pure lui in scadenza il prossimo giugno.