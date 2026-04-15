"Avanti con Vanoli". Il Corriere dello Sport è sicuro: rimarrà al 99%

vedi letture

Sono giorni di ampie riflessioni e nomi fatti sul prossimo allenatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport va però in controtendenza ed esce forte stamani con la notizia della conferma quasi scontata di Paolo Vanoli, attuale tecnico dei viola. Il titolo è inequivocabile: "Avanti con Vanoli. Il tecnico ha meritato sul campo la conferma, resterà al 99%". Poi spiega le due date da cui è nato tutto. 4 gennaio e 7 febbraio: due date, un unico modo per leggere un’impresa chiamata salvezza. Che ancora non c’è, ma ci sarà, e andrà declinata unicamente nel cambio di passo compiuto dalla Fiorentina con l’inizio del nuovo anno e accelerazione infine decisiva negli ultimi due mesi. A proposito di letture, i meriti di Paolo Vanoli sono evidenti, chiari, insindacabili, perché ha saputo incidere profondamente nell’identità di una squadra che stava andando alla deriva, e la salvezza porterà la conferma del tecnico varesino sulla panchina viola anche per la prossima stagione. Al 99%: quell’uno per cento lasciamolo all’imponderabile del calcio, scrive il Corriere. Vanoli arriva a inizio novembre, quando la Fiorentina è ultima e non ha ancora mai vinto in campionato.

Nessuno se lo sarebbe aspettato, nemmeno il più ottimista. Poi il 4 gennaio, penultima del girone d’andata, la Fiorentina ha battuto la Cremonese grazie a un gol di Kean al 92’ ed è iniziata una rincorsa che ha assunto i contorni della rimonta clamorosa dal 7 febbraio, da quando l’opera di Vanoli in panchina è stata accompagnata dalla sponda di Paratici direttore sportivo, con ben 18 punti in 9 partite (media da posizione Champions) e difatti meglio hanno fatto soltanto Inter (21) e Napoli (20) e peggio tutte le altre. Con cinque vittorie in queste nove partite, tre nelle ultime cinque dopo la sconfitta tremenda di Udine. Lì dove la Fiorentina aveva gli stessi punti (24) di Cremonese e Lecce, lì dov’è nata un’impresa chiamata salvezza per la conferma di Vanoli: chi l’avrebbe mai detto?