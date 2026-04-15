Operazione rimonta per la Fiorentina: tante assenze e una possibile sorpresa dal 1'

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C’è voglia di impresa in Conference, ma anche la consapevolezza che ribaltare il 3-0 dell’andata sfiora il concetto di sogno. In più domani sera contro il Crystal Palace, oltre al pesante risultato di una settimana fa a Londra, ci sarà un’emergenza per gli uomini da schierare.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea per la Fiorentina i ritorni di Fagioli e Gudmundsson che erano squalificati, però i giocatori infortunati non recuperano: c’è pessimismo su Kean che è sempre alle prese con il solito problema alla tibia, non ce la fa Parisi che è out per un edema osseo al piede e sulla destra alta dovrebbe fare gli straordinari Harrison. In difesa Gosens ha speso molto con la Lazio e potrebbe lasciare il posto a Luis Balbo sulla sinistra, mentre a destra Dodo è squalificato e l’alternativa sembra Comuzzo adattato perché è out pure Fortini, che potrebbe recuperare dai problemi alla schiena.