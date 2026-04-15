Verso Fiorentina-Crystal Palace, Tuttosport: "Nessuna illusione ma voglia di sognare"

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Nessuno si illude che la Fiorentina riesca domani a trovare un'epica 'remuntada' ribaltando il 3-0 dell'andata maturato in casa del Crystal Palace. Ma come ha dichiarato l'altra sera Paolo Vanoli dopo il successo sulla Lazio che profuma di salvezza (l'assoluta priorità per lui e la sua squadra) «il calcio è fatto per sognare: ora dobbiamo recuperare le energie e provare a dare il massimo contro il Crystal Palace, hai visto mai».

Le speranze sono poche, scrive Tuttosport, perché Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean e degli altri acciaccati dell'ultimo periodo, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini. Senza contare che Dodo mancherà per squalifica e Gosens, autore del gol che ha deciso la sfida con la Lazio, va gestito per via di una tendinite. Tradotto: s’annunciano scelte obbligate, molti di quelli che hanno giocato in quest’ultimo periodo saranno chiamati agli straordinari. Comunque tornano dopo la squalifica almeno Fagioli e Gudmundsson ed appare recuperato Solomon che potrebbe tornare titolare, anche se il lungo stop impone un impiego graduale.La parola d’ordine, scrive Tuttosport, è prima di tutto evitare un’altra figuraccia davanti ai propri tifosi. Oltretutto i club della Curva Fiesole per domani stanno preparando con migliaia di bandierine una delle loro iconiche scenografie.