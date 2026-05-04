RFV Calamai: "Ora tocca a Paratici: mercato invernale un fallimento. Poi, dov'è Commisso?"

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A caldo dopo ila sconfitta della Fiorentina a Roma, su Radio Firenzeviola Luca Calamai commenta così la serata horror dei viola: "Per me tutto era abbastanza chiaro, avevo già detto che non ci sarebbe stata partita. Non c'è notizia, poi giustamente si parla della partita ma il calcio è fatto di motivazioni e la Fiorentina ha finito. Ha finito una grande rincorsa che ha tolto tanto e allora si scioglie, non mi meraviglierei se facesse lo stesso nelle prossime partite. Non dirò che dopo questa partita va mandato via Vanoli perché trovavo senza senso chi lo voleva confermare finora. Solo sciocchezze, clamorose peraltro. Ha fatto una grande cosa con la salvezza ma se ne deve andare. Avrei detto le stesse cose anche se avesse vinto a Roma. Ora deve scendere in campo Paratici. Il mercato invernale è stato fallimentare. Rugani non gioca, Harrison è modesto e anche Solomon non è niente di che. Fabbian un errore, Brescianini pure. Ha sbagliato praticamente tutto, ora mi aspetto che scelga l'allenatore giusto, magari entro una settimana, e poi che faccia scelte importanti".

Prosegue Calamai: "Inoltre mi aspetto la società. Non capisco perché Commisso non sia a Firenze e non ci faccia capire cosa vuole fare. Perché giustifichiamo che un presidente giovane non viene a spiegarci le sue idee? Se non è il presidente allora parli chiaro chi lo è. La Fiorentina deve ripartire. Queste partite sono faticose, ma qualcuno pensava che la Fiorentina non perdesse a Roma? Quando stacchi la spina è così".