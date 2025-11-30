RFV Calamai: "Oggi abbiamo capito che non c'è un problema fisico. Non vedo miglioramenti"

Luca Calamai è interventuo ai microfoni di Radio FirenzeViola nel post partita della sconfitta contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "La fascia da capitano è stata lasciata ad uno a cui non si riconosce più il ruolo di capitano, dal momento in cui a parlare con i tifosi è Dzeko. Io oggi nonostante la sconfitta non mi sento di dire che la Fiorentina sia ripartita. Non capisco la scelta di far giocare Dodo. Ed ora non c'entra la condizione fisica che stava diventando un alibi, alla fine giocava solo la Fiorentina.

Basta dare la colpa a chi c'era prima. Nelle ultime partite di Vanoli ripeto non ho visto un problema fisico. Io non vedo nulla di nuovo nella proprosta di gioco, è quello il problema. Il problema è molto serio e a gennaio servono quattro o cinque giocatori, va detto alla società. Non può ancora essere colpa di Pioli".